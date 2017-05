Lopsters krijgen gratis biobakje

Lopsters krijgen gratis biobakjes van de gemeente Loppersum. Het zijn kleine afvalbakjes waar de mensen hun groente- en fruitafval in kunnen doen.

'Vaak gaat het in de keuken al mis met het scheiden van afval. Voordat de mensen er erg in hebben, gooien ze hun groente of fruitafval bij het afval voor de grijze container', zegt wethouder Bé Schollema. 'Met dit emmertje kunnen mensen dat voorkomen.'Het cadeautje komt wat dat betreft goed uit. In januari 2018 voert de gemeente diftar in. Dat betekent dat de Lopsters per kilo afval betalen. Op deze manier wil de gemeente stimuleren dat de mensen hun afval nog beter gaan scheiden.Volgens Schollema staat dit project verder los van de invoering van diftar. 'Het is een samenwerking met alle Friese gemeenten en de gemeente Winsum. Ook als diftar niet was doorgegaan waren de biobakjes er gekomen.'De afvalemmertjes zijn gemaakt van gerecycled plastic dat is opgehaald in onder meer de gemeente Loppersum. Schollema: 'Ik heb al gekeken of ik mijn koffiezetapparaat er in herkende. Maar dat is niet te doen. Het is een mooi afgewerkt emmertje geworden.'De gemeente heeft voor alle 4600 huishoudens een biobakje gereserveerd. Op zaterdag 13 april kunnen de mensen het emmertje op vier locaties in de gemeente ophalen. In de weken daarna zijn ze af te halen op het gemeentehuis.