Eemsmond moet meer onderzoek doen naar gevolgen uitbreiding haven

De gemeente Eemsmond moet aanvullend onderzoek doen naar de lozing van restwarmte als de Eemshaven wordt uitgebreid. Dat heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) geadviseerd.

Ten zuidoosten van de Eemshaven komt een nieuw gebied van 210 hectare, geschikt voor datacenters en windmolens. Op dit moment is het nog agrarisch gebied, maar daar willen de gemeente en Groningen Seaports dus verandering in brengen.Volgens de commissie is het nu niet duidelijk hoeveel restwarmte de bedrijven in het gebied zullen produceren en of die warmte misschien hergebruikt kan worden. Daar moet de gemeente meer onderzoek naar doen.Wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond laat in een reactie weten dat de gemeente op dit moment al bezig is met dit aanvullende onderzoek. Sienot verwacht eind mei de resultaten. 'Doordat we hier nu al mee bezig zijn, lopen we zoals het nu lijkt geen vertraging op.'Ook gaat de gemeente op advies van de Commissie mer aanvullend onderzoek doen naar koelwater. 'Google gebruikt op dit moment leidingwater voor koeling van het datacentgrum, maar vanaf 2020 mag dat niet meer. Mogelijk kunnen we het water daarom via Garmerwolde naar de Eemshaven halen', zegt Sienot.In het gebied komen naar verwachting tien windmolens te staan met een tiphoogte van maximaal 200 meter. Ook is er ruimte voor datacenters. Volgens Sienot is hier vraag naar, maar hij kan geen namen van bedrijven noemen die zich er mogelijk willen vestigen.Als de gemeente het aanvullende onderzoek af heeft, buigt de Commissie mer zich opnieuw over het milieueffectrapport. Die geeft vervolgens advies of het plan besproken kan worden in de gemeenteraad van Eemsmond. De raad beslist in juli of het bestemmingsplan wordt aangepast.