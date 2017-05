Haverkort stapt over van FC Groningen naar FC Emmen

Ben Haverkort, accountmanager van FC Groningen, treedt toe tot de directie van FC Emmen.

De 55-jarige Haverkort komt bij de directie, vaar Wim Beekman al deel van uitmaakte. Door de groei van de club, kon Beekman het niet meer alleen aan en werd gezocht naar een tweede directielid. Haverkort wordt het gezicht naar buiten toe.De aanstelling van Haverkort gaat vanaf het volgende voetbalseizoen in. Voordat hij bij FC Groningen aan de slag ging, was hij scheidsrechter in het betaald voetbal.Eerder stapte Veendammer assistent-trainer Dick Lukkien al over van FC Groningen naar FC Emmen. Daar werd hij hoofdtrainer.