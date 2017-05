Half miljoen euro schade bij brand in Aschendorf

(Foto: HuismanMedia / Patrick Huisman)

Een grote brand heeft dinsdagmiddag een grote loods van een afvalverwerkingsbedrijf in Aschendorf, net over de grens bij Bellingwolde, in de as gelegd.

De brand was door de enorme rookpluim tot in Winschoten te zien. 140 brandweerlieden van meerdere korpsen uit de omgeving bestreden de brand.



In de loods lagen grote hoeveelheden afval waarvan een groot deel kunststof. De schade is naar schatting zo'n half miljoen euro. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden