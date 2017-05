Al 35.000 kaarten verkocht voor tweede editie Pauperparadijs

De voorbereidingen voor de tweede editie van Het Pauperparadijs zijn dinsdag officieel van start gegaan. Het decor wordt opgebouwd, de band is voor het eerst weer samen voor een soundcheck en de nieuwe acteurs zijn gecast.

Dit jaar is een spannend jaar voor de organisatie van Het Pauperparadijs, omdat ze minder subsidie krijgt dan vorig jaar.Producent Wolter Lommerde zegt tegen RTV Drenthe : 'Door het succes van vorig jaar haakte een aantal fondsen af, omdat ze vinden dat we nu op eigen benen kunnen staan. Maar daardoor moeten we een stuk meer voorstellingen spelen om break-even te draaien.'Dat zijn in totaal zestig voorstellingen. De gemeente wil dat er maximaal 52 voorstellingen gespeeld worden, omdat het anders te veel overlast voor omwonenden geeft. 'Dus daarmee moeten we de lat hoger leggen en moeten al die voorstellingen uitverkocht zijn om er financieel goed uit te komen', zegt Lommerde.Toch maakt de organisatie zich niet ongerust, want er zijn al 35.000 kaarten verkocht. Dat zijn er meer dan vorig jaar rond deze tijd. 'Dus we hebben goede hoop!', zegt de producent.Hoewel de kaartverkoop van het theaterspektakel goed loopt, liggen er nog steeds drie bezwaren bij de gemeente waar uitspraak over moet worden gedaan. Omwonenden zijn bang dat het theaterspektakel meer vervolgen krijgt. Vorig jaar was beloofd dat het om een eenmalige productie ging en die belofte niet is nagekomen.De directeur van het Gevangenismuseum wil in gesprek met de bezwaarmakers. Tot nu toe zonder succes, want de die vragen zich af of zo'n gesprek wel zin heeft. De advocaten van de bezwaarmakers lieten deze week echter weten dat hun cliënten het gesprek toch aan willen gaan. 'Maar', zegt advocaat Ramon Brouwer, 'al bleek eerder dat er niet heel veel ruimte is waar de partijen elkaar zouden kunnen vinden.'De bezwarencommissie neemt uiterlijk 13 juni een besluit. Daarna kunnen de omwonenden alsnog naar de rechter stappen.