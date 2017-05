Gemeente wil niet met wijkbewoners praten over verkeersveiligheid

De gemeente Tynaarlo wil niet meedoen aan een bemiddelingstraject met inwoners rondom de verkeersveiligheid in de wijk Ter Borch bij Groningen. De Raad van State stelde dit voor.

Zo'n tachtig inwoners van de nieuwbouwwijk Ter Borch, die officieel bij het Drentse dorp Eelderwolde hoort, zijn het niet eens met een bestemmingsplan van de gemeente. Dat meldt RTV Drenthe . De bewoners zijn ongerust over de toename van het autoverkeer op de Borchsingel in de wijk.De gemeente beloofde om maatregelen te nemen als de Borchsingel te druk zou worden. Maar toen bleek dat het op sommigen momenten al te druk was, werd de regel geschrapt. De weg is de enige doorgaande route voor autoverkeer en vooral 's ochtends is het druk.De bewoners besloten om een procedure te beginnen bij Raad van State, maar die stelde voor om eerst te bemiddelen tussen de klagers en de gemeente. De bewoners zagen wel heil in een gesprek, maar de gemeente dus niet.'We hebben verkeerstechnisch niks aanvullends te bieden', schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de raad. 'Vanzelfsprekend blijft het college in gesprek met de inwoners over de verkeerssituatie.'