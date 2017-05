Tegenstander van Donar in finale nog niet bekend

(Foto: JK Beeld)

Het is nog altijd niet duidelijk wie de tegenstander van Donar wordt in de finale van de play-offs om de nationale basketbaltitel. ZZ Leiden klopte dinsdagavond in eigen huis Landstede basketbal uit Zwolle met 84-60 en trok de stand in de best-of-seven-serie weer gelijk: 3-3.

