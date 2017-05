Voetbalverenigingen De Marne willen meer samen gaan doen

'Meer dan voetbal alleen....' Dat is de naam van een plan van vijf voetbalverenigingen in de gemeente De Marne die samen de schouders er onder willen zetten om te kunnen overleven.

De clubs in Ulrum, Zoutkamp, Leens, Kloosterburen en Eenrum hebben te maken met krimp, oplopende kosten, minder geld van de gemeenten en het dalen van het aantal vrijwilligers. Door samen te werken willen de verenigingen de problemen het hoofd bieden.



Elkaar versterken

De vijf voetbalverenigingen zijn op eigen initiatief bij elkaar gaan zitten. 'We willen graag meer samen doen omdat we elkaar kunnen versterken' vertelt Arjen Fledderman, voorzitter van voetbalvereniging FC Leo.



Het motto van de samenwerking is: 'Samen waar het moet, apart waar het kan', laten de verenigingen weten.



De vijf betrokken voetbalverenigingen gaan kijken hoe dit vorm moet krijgen. Er zijn ook al samenwerkingen. Zo werkt Eenrum samen met Kloosterburen wat betreft het vrouwenvoetbal. Ook werkt Kloosterburen samen met Leens als het gaat om enkele jeugdelftallen.



Accommodaties openstellen

Alle voetbalverenigingen in de gemeente De Marne beschikken over sportparken en willen deze meer open stellen. Zowel de velden als de kantines. In overleg en in samenwerking met de gemeente De Marne, de plaatselijk aanwezige scholen, overige verenigingen en instellingen dient te worden onderzocht of genoemde faciliteiten beschikbaar kunnen worden gesteld aan andere bestaande of zelfs aan nog op te richten verenigingen.



Parcours militair

Ook de sportparken moeten aantrekkelijker gemaakt worden zodat mensen komen sporten. 'Hier in Leens hebben we dat laten onderzoeken en is er behoefte aan meer faciliteiten voor conditietraining. Hoe dit vormt krijgt moeten we nog bekijken', vertelt Fledderman. In het plan wordt een 'parcours militair' genoemd, een soort survivalbaan. 'Het zijn nog wat losse ideeën' aldus de voorzitter.



Onderhoudskosten

In samenwerking met de gemeente willen de verenigingen kijken hoe de onderhoudskosten van de velden naar beneden gebracht kan worden. Hiervoor is verder onderzoek nodig. Ook wordt dan gekeken of privatisering mogelijk is. Maar de verenigingen willen wel dat de gemeente graag financieel betrokken blijft bij de vereniging om voortbestaan te garanderen.



Wens

Alle verenigingen de wens geuit om over minimaal 1 half trainingsveld bestaande uit kunstgras te beschikken. Ook om kosten te reduceren is er de wens om te verduurzamen.



Meer dan voetbal alleen..

Het plan 'Meer dan voetbal alleen...' moet nog verder worden uitgewerkt worden, 'maar de basis is gelegd', vertelt Fledderman. Donderdag praten de verenigingen hier met de gemeenteraad over.

