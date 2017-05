'Koopmanschap moet Groningen Airport Eelde redden'

Wil Groningen Airport Eelde (GAE) langdurig toekomstbestendig worden, dan is met spoed koopmanschap nodig. Dat zegt Harm Post. 'En er liggen al harde toezeggingen van ondernemers op tafel, maar dan moeten we wel het ondernemersklimaat verbeteren.'

De directeur van Groningen Seaports heeft in opdracht van de luchthaven onderzocht op welke manier het noordelijk bedrijfsleven kan bijdragen aan de ontwikkeling van het vliegveld. Volgens Post is er al over concrete aanbiedingen gesproken met het bedrijfsleven.



Zijn resultaten deelde Post dinsdagavond met de gemeenteraden van Groningen, Tynaarlo en Assen en Provinciale Staten van Groningen en Drenthe.



Investeren in aankomst- en vertrekhal

'Er is een groep horecaondernemers onder leiding van Renske Bos, die de aankomst- en vertrekhal onder handen willen nemen', zegt Post. 'Passagiers gaan daar geld uitgeven. Ze zijn bereid een deel van het geld oplopend tot 375.000 euro per jaar af te dragen aan luchthaven.'



'Maar dan moeten we ondernemers wel faciliteren en hen de ruimte geven om op en rond de luchthaven te ondernemen', zegt Post. 'Dat kan de luchthaven heel veel geld opleveren.'



Meer winst uit toerisme halen

Post is er ook van overtuigd dat er winst te halen is bij hoteliers in Groningen. 'We hebben lijndiensten naar Londen, Kopenhagen en Gdansk, dus er komen toeristen deze kant op', aldus Post. 'Laten het er 5.000 zijn die twee nachten in de stad overnachten voor honderd euro per nacht. Dan drukken wij zo een miljoen euro in de kas van de hoteliers, terwijl wij alle risico's nemen.'



Volgens Post is de oplossing even voor de hand liggend als simpel. 'Ryanair doet dat al in bijvoorbeeld Malaga. Driekwart is voor de hoteliers en een kwart voor de luchthaven. Hoteliers zijn goede reële zakenlieden. Als zij zien dat ze profiteren van Eelde, dan gaan ze dit doen.'



Luchthaven lijdt verlies

De plannen van Post moeten bijdragen aan een winstgevende luchthaven. Maar voor het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. GAE heeft afgelopen jaar verlies gedraaid en voor dit jaar lijken de cijfers er nog slechter uit te gaan zien.



Volgens directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde zijn de verliezen simpel te verklaren. 'In het algemeen is er een daling van tarieven gaande', zegt hij. 'Maar we hebben natuurlijk ook de Turkije-crisis en oplopende personeelskosten door de lijndienst naar Kopenhagen. En we investeren in nieuwe lijnen. Daar komt een apart fonds voor, maar nu is dat nog voor eigen rekening.'



Van de Kreeke is dan ook positief over de toekomst. In de nieuwe organisatiestructuur worden zaken als beveiliging en brandweer en de daadwerkelijke exploitatie opgesplitst. 'We doen investeringen in brandweer en beveiliging, dat zijn feitelijk overheidstaken. Als we die kosten bij de overheid laten, maakt de luchthaven geen verlies meer en blijft er een winstgevend bedrijf over.'



Met de winst vandoor

Hoewel Statenlid Nico Bakker (VVD) relatief positief is over de plannen van Post, is hij wel kritisch op die veranderende structuur. 'Het kan niet zo zijn dat het verliesgevende deel door de overheden betaald wordt en er vervolgens een derde partij komt die er met de winst vandoor gaat. Die constructie roept nog wel vragen op.'



De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Tynaarlo en Assen investeren samen 46 miljoen euro in de luchthaven. Met dat bedrag is de toekomst van Groningen Airport Eelde voor de komende tien jaar gegarandeerd. Die garantie moet er voor zorgen dat het bedrijfsleven de handschoen oppakt.



Honderd procent overtuigd

Post is overtuigd dat het goed gaat komen. 'De focus lag jarenlang op de baanverlening en nieuwe verbindingen zoeken en te weinig op dit soort zaken', zegt hij. 'Maar we moeten nu vooruit kijken. Als de overheden de toekomst van de luchthaven voor tien jaar garanderen, dan ben ik er honderd procent van overtuigd dat het bedrijfsleven het daarna overneemt.'

