Brandweer herdenkt omgekomen brandweerlieden De Punt

(Foto: Van Oost Media / Herman van Oost)

De brandweer van Eelde heeft dinsdag de drie collega's herdacht die in 2008 omkwamen bij een grote brand in De Punt. Het is precies negen jaar geleden.





In mei 2008 kwamen drie vrijwillige brandweerlieden om het leven toen ze een brand bij een jachtwerf in De Punt blusten. Ze gingen naar binnen om de felle brand te blussen. De drie kwamen door verstikking om het leven.



De brand ontstond in de meterkast, waarin was gerommeld. De eigenaar van de loods moest hiervoor een jaar de cel in.



Bij de herdenking waren ook brandweerlieden uit Haren. Ieder jaar worden bloemen gelegd op de herdenkingssteen voor Egbert Ubels (38), Raymond Soyer (29) en Anne Kregel (48).

Door: RTV Noord Correctie melden