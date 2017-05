Gemeentebelangen Westerwolde vreest krimp door gebrek aan huurwoningen

'Misschien creëren we wel krimp op deze manier als er te weinig huurwoningen worden aangeboden'. Dat is de vrees van raadslid Harrie Brunen van Gemeentebelangen Westerwolde.

Brunen stelde in de gemeenteraad van Vlagtwedde dat tekort aan de orde. Hij constateert dat, nu de woningmarkt weer in beweging is, mensen ook vaak weer willen huren. 'Volgens ons is het grootste probleem met het tekort aan huurwoningen in Ter Apel. Daar is bijna geen woning te huur. En als er geen woningen zijn, dan gaan mensen naar een andere gemeente'.



Uitleg

Brunen, en met hem het grootste deel van de gemeenteraad, wil dat het college van Vlagtwedde woningcorporatie Acantus daarop aanspreekt. Het college zegde toe de corporatie uit te nodigen om uitleg te geven over de huurmarkt in de gemeente.



Zelf bouwen

Brunen ziet ook een alternatief als dat uiteindelijk niets oplevert: 'Kunnen wij als gemeente zelf niet woningen gaan bouwen? Dat zie je bijvoorbeeld ook in Assen. Ik denk dat er markt genoeg voor is'. Voor leegstand is hij niet bang als er meer huizen worden gebouwd. Zo wijst Brunen op statushouders die een woning nodig hebben.

