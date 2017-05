Ron Jans: Onrust KNVB is niet reden voor vertrek

De onrust bij de KNVB is geen reden voor Ron Jans om te stoppen als docent van de trainersopleiding voor het betaald voetbal. Dat laat de oud-FC Groningen-trainer weten in een persverklaring van de voetbalbond.

'Ik besef dat dit voor de voetbalbond ongelukkig uitkomt', schrijft Jans . De afgelopen maanden vertrokken bondscoach Danny Blind, technisch manager Jelle Goes, Arjan van der Laan (bondscoach vrouwen) en manager vrouwenvoetbal Minke Booij bij de KNVB.'Zij doen echt hun best het voetbal vooruit te brengen', zegt Jans over de voetbalbond.De voetbaltrainer zegt dat de reden voor het vertrek van Leon Vlemmings bij de KNVB. Samen zouden ze de trainersopleiding vormgeven. 'Ik wilde veel leren van Leon. Toen hij aankondigde in te gaan op de aanbieding van Go Ahead Eagles, verdween voor mij de voedingsbodem om te blijven', zegt Jans.Ron Jans en de KNVB voeren nu gesprekken over zijn vertrek. Hij was nog maar zes weken betrokken bij de opleiding.