'Bizot volgt Krul op bij AZ'

Oud-FC Groningen doelman Marco Bizot komt terug naar Nederland. De 26-jarige Bizot stapt deze zomer transfervrij over naar AZ.

Dat meldt de Telegraaf . Bizot zou een vierjarig contract tekenen in Alkmaar.Bizot stond van 2012 tot 2014 onder contract bij de FC. Daarna maakte hij de overstap naar Racing Genk. In januari liep de doelman in enkelblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.Bij AZ staat momenteel Tim Krul onder lat. Krul wordt gehuurd van Newcastle United. Tweede doelman Sergio Rochet zou niet goed genoeg bevonden zijn door de leiding van AZ.