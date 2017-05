Eindexamens beginnen: 'Ooit hielden ze een bromfietscontrole naast de examenhal'

Het examenteam van Winkler Prins (Foto: RTV Noord/Jacqueline Nauta) (Foto: RTV Noord/Jacqueline Nauta)

Woensdagmiddag om 13.30 uur gaan ruim 200.000 leerlingen uit heel Nederland weer los met de eindexamens. Een spannende dag, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de medewerkers van de scholen.

'Je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk leerlingen slagen. Maar je wilt als school ook alles in de puntjes geregeld hebben', vertelt havo-directeur Herman Bruins van Winkler Prins in Veendam.



Bromfietscontrole

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Er zijn altijd factoren waar je als school geen invloed hebt. 'Wij hebben ooit gehad dat er een bromfietscontrole naast de examenhal plaatsvond tijdens de examens. Al die brommers op de rollerbank, dat hoor je wel. Toen hebben we toch de politie maar even gebeld of het niet anders kon', herinnert examencoördinator Wout Teeuw van Winkler Prins zich.



Mee naar de wc

De school doet er alles aan om het voor leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 'De concierges zetten alles klaar, checken of stoelen niet wiebelen of kraken', geeft Bruins als voorbeeld.



De regels rond de eindexamens zijn erg streng. 'Telefoons, horloges en etui's zijn verboden. We controleren voor het begin de wc's. Leerlingen mogen één voor één naar het toilet, een surveillant loopt mee tot aan de ingang naar de wc's', legt Teeuw uit.



Kluis

De examens liggen allemaal al klaar op school, in een brandveilige kluis. De leerlingen wordt geadviseerd op tijd op school te zijn. 'Al gebeurt het wel eens dat iemand zich verslaapt. Gelukkig kunnen we hem of haar meestal wel op tijd bereiken.'



Wie wel te laat is, heeft een halfuur speling. 'We mogen leerlingen tot een halfuur na de start van het examen binnen laten. Maar na 31 minuten is het over en uit', aldus Bruins.

