Bijna zeventig jaar na zijn dood krijgt Lopster korporaal zijn heldenstatus

(Foto: Jaqueline Nauta / RTV Noord)

Een Korea-veteraan uit Loppersum krijgt, 67 jaar na zijn heldendaad, postuum alsnog een onderscheiding. De korporaal sneuvelde in 1950 terwijl hij gewonde kameraden redde tijdens een vuurgevecht. Maandag nemen zijn nabestaanden een Bronzen Kruis in ontvangst uit handen van de minister van Defensie.

Gesneuveld in de strijd

Met het eerste bataljon van het Nederlands Detachement Verenigde Naties vertrekt korporaal Pieter Slager naar Korea. Hij heeft nog zeven dagen te gaan, dan mag hij naar huis. Maar Slager aarzelt geen moment. Hij is de eerste die zich meldt als vrijwilliger.



Het lukt hem een kameraad in veiligheid te brengen, maar als hij teruggaat om de rest van zijn maten te redden, wordt hij zelf dodelijk geraakt. De man die hij probeerde te redden, overleeft.



Zijn commandant draagt hem een jaar later voor een postume Koninklijke onderscheiding, maar alles wat kan misgaan, gaat mis.



Voordracht zoek

Tot 1993 is de voordracht om onduidelijke redenen zoek, maar bij het inrichten van het militaire Van Heutsz-museum in Schaarsbergen komt het document weer boven water. Ger Achterman, een vriend van de gesneuvelde korporaal, spant zich in om Slager alsnog te laten onderscheiden.



Commissie opgeheven

Tegenslag twee volgt. Een dergelijke voordracht moet namelijk onderzocht worden door een speciale commissie. Pas na een positief advies van die commissie kan de onderscheiding worden verleend. Twee keer probeert de vriend de voordracht in behandeling te laten nemen, maar de betreffende commissie blijkt al sinds 1962 niet meer te bestaan.



Dapperheidsonderscheidingen

In 2015 wendt de vriend zich tot Veteranenombudsman Reinier van Zutphen, die de zaak opnieuw aankaart bij de minister van Defensie. En wat gebeurt er? Zij stelt met een ministeriële regeling een speciale Interim-commissie Dapperheidsonderscheidingen in. Deze commissie neemt de voordracht alsnog in onderzoek en adviseert de minister de gesneuvelde korporaal postuum een Bronzen Kruis toe te kennen voor 'moedig en beleidvol gedrag'.



Onbegrijpelijk

De Veteranenombudsman snapt niet dat de overheid zo lang heeft geweigerd af te wijken van algemeen beleid. 'Onbegrijpelijk dat er al die jaren alleen is gekeken naar de regels, en dat nooit serieus is gekeken hoe deze korporaal wél erkenning kan krijgen."

Door: RTV Noord Correctie melden