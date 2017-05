'Te veel winkels? Nee hoor, niks van waar'

Met grote verbazing las onderneemster Petra Vledderman uit Siddeburen het 'koopstromenonderzoek' van de provincie. Daaruit zou blijken dat het met de winkels in 'haar' dorp heel slecht gaat.

Volgens Vledderman is daar niets van waar. In maart nam ze een winkel over in het dorp. En Petra's Warenhuis loopt prima, zegt ze. 'Ook andere winkels hier doen het goed.'De provincie concludeerde dat kleine kernen als Siddeburen het relatief slecht doen. Winkels zouden amper overeind kunnen blijven.'Niets van waar', zegt Vledderman. 'Ik merk dat het belangrijk is dat mjn winkel er is. Mensen kunnen hier voor van alles terecht. Van kaartje en cadeautje tot speelgoed en elektrische apparatuur.'Bovendien is de sociale functie van de winkels in Siddeburen nog heel erg merkbaar, zegt de eigenaresse. 'Het komt de leefbaarheid van het dorp echt ten goede.'Dat er volgens de provincie te veel winkels zouden zijn, is voor haar ook een verrassing. 'De enige leegstand die we hier hebben, zijn units die nieuw gebouwd zijn. Alle bestaande winkels zijn gevuld.'De provincie heeft aangegeven met gemeenten in gesprek te gaan. Daarbij wordt ook gesproken over sanering, om minder winkelsoppervlakte over te houden. 'Daar draait mijn maag van om', zegt Vledderman.'Wat mij betreft kunnen ze onze gemeente overslaan. De provincie zou juist moeten stimuleren dat winkels open blijven.'