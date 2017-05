Exclusief kijkje achter de schermen bij 'Jacques J.'

(Foto: Mirjam Mulder)

In het grootste geheim wordt de musical Jacques J. voorbereid. De voorstelling gaat over Jacques d'Ancona en gaat 14 september, vlak voor zijn 80ste verjaardag in première.





Geheim

In de musical, gemaakt door GOOV Muziektheater, komen onder meer historische feiten, de oorlogjaren in Groningen, het Nieuwsblad van het Noorden, RTV Noord, FC Groningen en Be Quick aan bod.



Wie de rol van Jacques op zich neemt, dat blijft nog even geheim. Dat krijgt hij te zien bij de première op 14 september. De kaarten voor die avond zijn intussen uitverkocht.



