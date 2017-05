Subsidie voor muziek op Groningse scholen

Vierentwintig basisscholen in de provincie Groningen ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om vanaf komend schooljaar aan de slag te gaan met muziek.

Impuls muziekonderwijs

Door heel Nederland zijn nu al ruim duizend scholen, die dankzij de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs werken aan meer en beter muziekonderwijs. De komende drie jaar kunnen de scholen werken aan het verbeteren van hun muziekonderwijs, onder meer door samenwerkingen aan te gaan met partijen uit het muziekveld.



Talenten ontdekken

'Het is mijn ambitie dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is. Ik ben dan ook verheugd dat al meer dan duizend scholen werk maken van goed muziekonderwijs. Muziek is van en voor iedereen. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontdekken, leren luisteren en vooral leren samen spelen. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben', aldus minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

