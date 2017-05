Eindexamens: 'Een beetje stress is juist goed'

Het is goed om een beetje angstig te zijn voor je eindexamens. Zolang het maar niet doorslaat. Dat zegt Maaike Nauta, gedragstherapeut en universitair hoofddocent aan de RUG.

'Met een beetje angst voor de examens is niks mis', vindt zij. Dat helpt juist om de toetsen beter te maken.Het wordt pas een probleem als je door de stress vastloopt. 'Dan is het zaak om je aandacht toch wat af te leiden. Drink even wat water, probeer eerst een andere opgave, of ga even naar het toilet', zijn enkele tips van Nauta.Kortom, neem even een break. En dat geldt niet alleen voor het maken van de eindexamens. Ook in de voorbereiding is dat een belangrijke tip van Nauta. 'Je kunt niet wekenlang alleen maar leren en studeren. Dan loopt de stress en spanning alleen maar op. Zo nu en dan een beetje afleiding is heel goed en zorgt ervoor dat je de stress even omlaag haalt.'Nauta zelf herinnert zich nog dat ze voor haar eindexamens ook behoorlijk gestresst was. 'Geen idee of ik al mijn tips toen ook zelf heb opgevolgd, ik kan het me bijna niet voorstellen.'Wel heeft ze het idee dat leerlingen tegenwoordig beter voorbereid worden op de examens. 'Wij waren totaal niet gewend om zoveel toetsen achter elkaar te maken. Nu hebben leerlingen proefwerkweken, waardoor ze hier al een beetje aan kunnen wennen.'