Medewerkers SuikerUnie protesteren bij cao-onderhandelingen

Bijna honderd medewerkers van de SuikerUnie in Groningen protesteren woensdagochtend tegen het nieuwe cao-voorstel van de directie.

Het gaat om een protestactie die zelf is opgezet door een aantal medewerkers. Zij verzamelden in totaal 300 handtekeningen tegen het cao-voorstel van de directie.Die handtekeningen boden ze woensdagochtend aan bij het Van der Valkhotel in Hoogkerk. Daar onderhandelt de directie met de vakbonden over de nieuwe cao.Grote knelpunten zijn volgens de werknemers de duurzaamheid, het ouderenbeleid en de werkdruk.'Ze willen bijvoorbeeld de 80/90/100-regeling versoberen', vertelt één van de actievoerders. Die regeling is bedoeld voor oudere werknemers die het wat rustiger aan willen doen. Zij werken 80% van de uren, krijgen 90% uitbetaald en bouwen wel 100% pensioen op.Wie al gebruik maakt van de regeling, blijft daarin. Maar voor jongere werknemers geldt die optie straks niet meer. 'Eigenlijk voeren de oudere werknemers hier actie voor de jongere generatie. En dat is best bijzonder', zegt een onderhandelaar van vakbond FNV.De onderhandelingen lopen stroef, zegt FNV. 'We hebben al twee onderhandelingsrondes gehad, maar we zitten behoorlijk vast. De directie heeft toegezegd met een nieuw bod te komen, dat wachten we nu af.'