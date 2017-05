Inbrekers slaan hun slag: drie winkels slachtoffer

(Foto: Jos de Jong)

Inbrekers hebben woensdag in de vroege ochtend toegeslagen in drie winkels in winkelcentrum Overdiep in Appingedam: dierenwinkel Pets Place, slagerij Karst de Jong en poelier Het Scharrelhofke.

Dure hengels

De daders zijn ervandoor gegaan met een nog onbekend geldbedrag en hengels ter waarde van duizenden euro's. De inbrekers forceerden rond de klok van half vier een deur van een gezamenlijk magazijn. Op die manier kwamen ze binnen bij de drie winkels.



'Ik had net een feestje gehad'

Jos de Jong, eigenaar van Pets Place, kreeg rond vijf uur het verontrustende telefoontje van de politie. 'Dan schrik je je kapot. Ik had gisteren net een feestje gehad, en dan hoop je de volgende ochtend weer fris te kunnen beginnen. Mooi niet dus.'



Volgens De Jong wisten de daders precies wat ze mee wilden nemen. 'Ze hebben juist de duurdere hengels uitgekozen. Daar hebben ze wel naar gekeken.' Hoeveel geld er uit de kassa is gehaald, laat hij in het midden. Bij de poelier is onder meer de fooienpot gestolen.



'Het winkelcentrum is vijf jaar geleden geopend. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat er is ingebroken', zegt De Jong.



Camerabeelden

De technische recherche is woensdag nog de hele ochtend bezig met sporenonderzoek. De winkels zijn al wel weer open. Volgens De Jong zijn de daders ook op camerabeelden vastgelegd. Die beelden zijn overhandigd aan de politie.



Volgens politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema gaat het om drie daders. 'Rond kwart voor vijf kregen wij een telefoontje van iemand die de inbrekers had gezien. Toen agenten er kwamen, waren ze helaas al vertrokken.'



Hulp van publiek

Het is nog onduidelijk of de politie beelden van de verdachten vrijgeeft. 'Mogelijk heeft de politie aan sporen en beelden al genoeg informatie om erachter te komen wie de daders zijn. Als dat niet zo is, kunnen we de hulp van het publiek inschakelen', vertelt Valkema.

Door: Martin Drent Correctie melden