Bibliotheek ontruimd na 'onaangekondigde oefening met gaslucht'

(Foto: RTV Noord)

De openbare bibliotheek in de Oude Boteringestraat in Groningen is woensdagochtend ontruimd. Volgens bezoekers werd er een gaslucht geroken. Uiteindelijk bleek het om een oefening te gaan 'waar zelfs het personeel niets van wist'.

'Ik ging naar de wc's op de eerste verdieping en rook daar een dikke gaslucht. Alsof je je gasfornuis hebt aan laten staan.', zegt Karin van der Meer.



'Brandalarm ging af'

Ze meldde dit bij de balie. Toen personeel op onderzoek uitging, ging het brandalarm al af. 'Personeel heeft ons rustig en duidelijk gemeld dat het geen oefening was en we gingen ontruimen. Dat verliep allemaal heel rustig eigenlijk.'



Van der Meer: 'Iedereen stond om zich heen te kijken wat er aan de hand was en wat er verder ging gebeuren. En van schrik wil je liever nog even bij elkaar blijven.'



Toch een oefening

'Toen iedereen netjes buiten op de stoep stond en ze alles binnen geregeld hadden, werd ons medegedeeld dat het een onaangekondigde oefening was. Zelfs het personeel wist van niks.'

Door: RTV Noord Correctie melden