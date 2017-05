OV Bureau wil meer bussen inzetten in nieuwe dienstregeling

Meer Q-liners tussen Groningen en Assen, nieuwe vaste verbindingen in het basisnet, en meer bussen op de lijn tussen Stadskanaal, Gieten - Groningen. Dat zijn de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de nieuwe busdienstregeling, die eind juni wordt goedgekeurd.

Deze week heeft het OV Bureau Groningen de voorstellen vrijgegeven. Overheden, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden kunnen tot 12 juni meedenken via de website www.ovbureau.nl . Voor de voorgestelde maatregelen is een miljoen euro beschikbaar.Verder gaan er tussen Groningen en Zuidhorn alleen nog maar elektrische bussen rijden. Ook wordt voorgesteld op de buslijn Zoutkamp - Winsum - Groningen overdag op werkdagen elk half uur te rijden. Dit in verband met de grote toename van het aantal reizigers