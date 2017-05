Lopend Vuur: Weg met de scooters

De Groningse staatssecretaris Sharon Dijksma overweegt de verkoop van vervuilende scooters te verbieden, meldt NRC Next.

Scooters zijn erg populair in ons land. Ze zijn goedkoper dan de auto en in steden ben je vaak sneller ter plaatse.Het aantal brommers en scooters is de afgelopen tien jaar met 63 procent gegroeid, schrijft NRC.De scooters blijken echter ook vervuilend te zijn. Ze stoten ultrafijnstof en benzeen uit.De eisen die op dat gebied gesteld worden, lopen achter bij die voor auto's.Op fietspaden zorgt dat voor luchtvervuiling.Staatssecretaris Dijksma overweegt nu de scooters te verbieden die niet aan de laatste Europese emissienormen voldoen. Scooterdealers houden nu al rekening met een flink verlies.Menig fietser ergert zich ook aan de snelle en soms lawaaiige scooter. Aan de andere kant gaan electrische fietsen ook al met een flinke snelheid over het fietspad.Weg met de scooter?Wat denk jij? Is dat verbod onzin?