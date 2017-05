Politie zet aanhangers en bedrijfswagens aan de kant tijdens controle

(Foto: Dennis Venema)

De politie houdt woensdag een grote controle bij knooppunt Euvelgunne in Groningen. Bedrijfswagens en auto's met een aanhanger worden aan de kant gezet.

Veiligheid

De politie controleert onder meer of de bestuurders wel het juiste rijbewijs hebben om met een zware aanhanger te rijden. Ook kijken agenten of de aanhanger goed aangekoppeld zit en of de lading goed geladen is en niet te zwaar is.



'We staan hier niet om bonnen te schrijven, maar om te controleren of alles veilig en volgens de regels gaat', verzekert coördinator Dick Hazeveld van de politie. 'We zien namelijk vaak dat aanhangers losschieten bij ongelukken omdat ze niet goed vastzitten.'



Studenten

Bij de controle doen ook studenten van de politie-academie in Drachten mee. Voor hen is dit een examen.



Hazeveld: 'Ze leren waar ze op moeten letten tijdens een controle. Een bon uitschrijven kunnen ze wel. Sterker nog, ze hoeven niet meer te schrijven, want een boete wordt tegenwoordig digitaal uitgegeven.'

