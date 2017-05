Dit is het logo van de nieuwe gemeente Midden-Groningen

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Een M met een dakje erop. Dat is kort gezegd het logo van de nieuwe gemeente Midden-Groningen, die per 1 januari 2018 ontstaat door de fusie van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Knop

Het logo werd woensdag onthuld door de burgemeesters van die drie gemeenten. Met een druk op een knop maakten zij het beeldmerk zichtbaar voor een zaal vol ambtenaren en bestuurders in theater Het Kielzog in Hoogezand.



Vier kernbegrippen

Het beeldmerk is ontworpen door reclamebureau Dizain uit Groningen. In het logo zijn vier kernbegrippen verwerkt die volgens de makers van toespassing zijn op de nieuwe gemeente: Robuust, Verbinding, Nuchter en Proactiviteit.



Midden-Groningen wordt met 62.000 inwoners de op één na grootste gemeente van de provincie.

Door: RTV Noord Correctie melden