Schoolkinderen geven Ploeg-muurschildering nieuw leven

(Foto: RTV Noord/Jacqueline Nauta)

De Simon van Hasselt-school in de Oosterparkwijk in de stad heeft een wel heel bijzondere manier bedacht om de muurschildering in het oude pand in ere te houden na de verhuizing.

Eigen interpretatie

Kinderen van de school gaan details van de schildering, van Ploeg-schilder Jan van der Zee, natekenen en voorzien van een eigen interpretatie. Al die losse stukjes gaan een groot kunstwerk vormen in het nieuwe pand, aan de Travertijnstraat in Vinkhuizen.



Van der Zee schilderde het tafereel in 1950. Het laat beelden zien uit het boek 'Kees de Jongen' van Theo Thijssen. De school heette toen nog de Theo Thijssen-school.



Zeer gehecht

Volgens vestigingsmanager Jan Kuik zijn zowel kinderen als schoolteam zeer gehecht aan de schildering. De kinderen kijken naar het schilderij als ze de trap op lopen. Dit was een mooie manier om het kunstwerk in ere te houden.



Overigens komt in het nieuwe pand ook een grote foto van het schilderij te hangen. Het oude pand is een rijksmonument en verdwijnt dus niet, evenmin als het schilderij.

Door: RTV Noord Correctie melden