Stad laat asbestdaken voorlopig even liggen

(Foto: RTV Noord)

De gemeente Groningen is voorlopig niet van plan iets aan asbest in of op woningen te doen.

In 2024 asbestvrij

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van 100%Groningen. Die partij waarschuwt dat alle daken in 2024 asbestvrij moeten zijn. Volgens fractievoorzitter Marjet Woldhuis moet de gemeente daarom nu al bekijken waar asbest zit.



Of toch niet?

Het college wijst er echter op dat nog niet zeker isof de regel in 2024 ingaat. De wet moet nog door de Tweede Kamer. Pas als er meer duidelijkheid is, wil de gemeente in actie komen.

