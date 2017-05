Werkstraf voor stelen emmertje snoep

(Foto: RTV Noord)

Een 45-jarige man uit Groningen krijgt een werkstraf van 45 uur voor het niet afrekenen van een emmertje snoep bij de Albert Heijn in het UMCG. Hij had haast en rekende naar eigen zeggen één emmertje af en een ander niet.

Laptop

De man stond ook terecht voor het stelen van een laptop bij kinderdagverblijf Loetje in Groningen, maar die diefstal kon niet worden bewezen. Toch eiste de officier van justitie een fors hogere straf van drie maanden cel, en het uitzitten van een celstraf van ruim zeven maanden die hij nog open had staan.



Op de blaren zitten

De officier van justitie vindt dat wel te bewijzen is dat de man de laptop had gestolen. Bovendien kwam de man vaker in aanraking met de politie voor diefstal. 'Als je keer op keer de fout ingaat, dan moet je de op blaren zitten.'



De rechter was het hier niet mee eens en sprak de man vrij van de laptop-diefstal.

Door: RTV Noord