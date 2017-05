Stadsstrand krijgt tachtig meter aan 'Grunneger playa'

Het stradsstrand in Groningen wordt nog voor het zomerseizoen uitgebreid. Het strand wordt zelfs verdubbeld. 'Het wordt echt groot, heel groot', zegt uitbater Renske Bos.

'Op bijzonder mooie zondagen puilden het stadsstrand vorig jaar uit', noemt Bos als reden om uit te breiden van veertig naar tachtig meter.En alles moet op tijd klaar zijn voor de opening op vrijdag 26 mei. 'Het is niet zo simpel als een heleboel zand storten, er moet nog heel hard gewerkt worden de komende weken.'Momenteel wordt de bodem van het meer in het Ebbingekwartier gecheckt op de aanwezigheid van bijvoorbeeld fietsen. Daarna wacht onder andere het aanleggen van antiworteldoek, het plaatsen van riet bedekte hekken en uiteraard het storten van zand.'Duizend vierkante meter, het is niet in te schatten hoe groot dat is. Het kan wellicht nog groter en had groter gekund, maar dit is al een verdubbeling', zegt Bos.'Het moet dit jaar blijken of het stradsstrand nog groter moet. Of misschien wel weer kleiner. Het gaat erom dat je in je korte broek en slippertjes naar het strand kunt. Eten, drinken en leuke mensen zijn bepalend voor een leuke sfeer.'