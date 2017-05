Sportclubs stad stappen over op ledverlichting

Sportvelden in de stad krijgen ledverlichting. Dat heeft de gemeente Groningen besloten. Het moet voor sportclubs ruim veertig procent aan energiekosten schelen.

Dimbaar

Volgens de gemeente is led niet alleen beter voor het milieu, maar ook handiger in het gebruik. De lampen starten sneller op, waardoor het mogelijk is ze uit te zetten als een deel van het sportpark even niet gebruikt wordt.



Ook is de verlichting dimbaar. Omwonenden zouden er blij van worden, omdat het licht minder ver reikt.



Miljoen euro

De verenigingen betalen de aanleg uit eigen zak. Ze betalen per uur per veld 85 cent meer huur. Dat betekent voor de grootste club dat de huur per jaar met 200 euro omhoog gaat.



De huurverhoging levert de gemeente in twintig jaar tijd een miljoen euro op en daarmee verdient de gemeente haar investering terug. Het idee is dat sportclubs niks van de huurverhoging merken doordat ze op hun energiekosten juist besparen.

