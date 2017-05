Stad: Hondenbelasting komt niet terug bij het baasje

De hondenbelasting in de stad zal niet specifiek worden ingezet om voorzieningen voor hondenbezitters te verbeteren.

De opbrengst van de belasting wordt nu ingezet voor allerlei gemeentelijke doelen als groenvoorziening, openbare orde en veiligheid en onderhoud van straten en dat blijft zo.



Meer prullenbakken

100% Groningen had het college gevraagd de belasting 'terug te geven aan hondenbezitters' door bijvoorbeeld meer prullenbakken aan te leggen, of via kortingen op een hondencursus. De gemeente is dat dus niet van plan, zo blijkt nu uit antwoorden op vragen van de partij.



Wel wijst de gemeente op een landelijke discussie over gemeentelijke belastingen. Een van de mogelijkheden die wordt besproken is dat gemeentes daarmee stoppen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reclamebelasting en ook hondenbelasting. Die discussie wacht de stad af.



Herindeling

Ook de herindeling met Ten Boer en mogelijk Haren kan gevolgen hebben voor de hoogte van de belasting. Ook die ontwikkeling wacht het gemeentebestuur af.

