Oosterlengte blijft zorgaanbieder in Oldambt

Zorggroep Oosterlengte is een van de zeven partijen die met ingang van 1 juli huishoudelijke hulp gaan verlenen in de gemeente Oldambt.

De andere zorgaanbieders zijn Beter Thuis Wonen, Buurtdiensten, De Nieuwe Zorg Thuis, Flexiplus, Tzorg en Zorgkompas. Oldambt heeft met deze organisaties afspraken gemaakt.De ruim 1300 cliënten die op dit moment huishoudelijke hulp ontvangen, krijgen deze week een brief met meer informatie.Eind vorig jaar was er onrust over de aanbesteding van de huishoudelijke hulp . De gemeente besloot daarop de aanbesteding in te trekken en de voorwaarden in de nieuwe aanbesteding onder de loep te nemen.Wethouder Bard Boon is tevreden over het resultaat van de aanbesteding: 'Ik ben blij met de ruime keuze aan zorgaanbieders de komende jaren en ik vind het vooral een geruststelling dat vier van de vijf huidige aanbieders ertussen zitten.'Oldambt gaat niet verder met De Gouden Provincies. Deze zorgaanbieder verzorgt op dit moment voor 24 clienten de huishoudelijke hulp. Deze mensen ontvangen een brief met de overstapmorgelijkheden en er wordt telefonisch contact met hen gezocht.