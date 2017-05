Nesten oeverzwaluwen vernield bij graafwerkzaamheden

(Foto: RTV Noord)

Op een terrein in de haven van Lauwersoog zijn deze week nesten en holen van oeverzwaluwen vernield. Hiervoor zijn een 58-jarige kraanmachinist uit de Friese gemeente Ferwerderadiel en zijn werkgever op de bon geslingerd.

Het bedrijf waar de man voor werkt, was niet op de hoogte dat er in de zandbulten een kolonie van vijftig oeverzwaluwen bivakkeerde. Door de graafwerkzaamheden zijn de nesten vernield.





Beschermde diersoort

De oeverzwaluw is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn oeverzwaluwen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn.



De bescherming van de oeverzwaluw is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Door: RTV Noord Correctie melden