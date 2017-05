Heldenstatus Lopster korporaal: 'Eindelijk, hij verdient dit echt'

Na 66 jaar is er eindelijk erkenning voor Korea-veteraan Pieter Berend Slager uit Loppersum. 'Ik ben trots voor Pieter Berend', zegt schoonzus Jantje Slager-Dijkhuizen (92).

Slager sneuvelde in 1950, terwijl hij gewonde kameraden redde tijdens een vuurgevecht in Korea.De dag dat de familie Slager te horen kreeg dat Pieter Berend was omgekomen, staat Jantje nog helder voor de geest. 'De burgemeester belde aan bij mijn schoonouders. Wij woonden ernaast. Mijn schoonouders waren er kapot van, ze hadden eerder ook al een zoon verloren tijdens de Oorlog in Duitsland.'Dat er na 66 jaar eindelijk erkenning komt voor Slager als held, vindt Jantje mooi. 'Het doet me goed. Hij wilde altijd iedereen helpen, het was een lieve, toegankelijke jongen.'Ze had altijd een goede band met de jongste broer van haar man. 'Wij konden heel goed samen. Hij had ontzettend veel humor. Daar moest je wel even doorheen prikken. Ik had ook een schoonzus die daar niet tegenkon. Maar ik vond het alleen maar mooi.'Maandag krijgt Pieter Berend postuum het Bronzen Kruis. Zijn nabestaanden, waaronder Jantje, nemen het in ontvangst. 'Eindelijk. Dan kunnen we dit echt afsluiten.'