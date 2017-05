Kogels in huis: twee weken cel

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 25-jarige man van Sint Maarten is veroordeeld tot twee weken cel, omdat hij in bezit was van tien kogels en een huisverbod heeft overtreden.

De kogels werden gevonden in de woning van de man in Slochteren. De politie onderzocht de woning omdat er twee personen aangifte hadden gedaan van bedreiging.



Zwangere vrouw mishandeld

Naast het bezitten van munitie stond de man ook voor de rechter, omdat hij zijn zwangere vrouw zou hebben mishandeld. De vrouw had verwondingen op haar gezicht.



Hij zou haar met een afstandsbediening tegen het hoofd hebben geslagen, in haar buik hebben gestompt en een vuistslag in haar gezicht hebben gegeven.



Borderline

De man zegt dat de vrouw borderline heeft en zichzelf sloeg. Zo liet hij de politie een filmpje zien van een eerder moment waarop te zien is dat de vrouw met een mes in haar hand staat en die langs haar lichaam laat glijden.



De rechter oordeelde dat het niet overtuigend bewezen kan worden dat de man haar mishandeld heeft. Daarom sprak hij de 25-jarige man hiervoor vrij.

Door: RTV Noord Correctie melden