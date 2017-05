Nieuw complex Startup City: 'Het huidige pand is eigenlijk te luxe voor startups'

Volgende week vrijdag is de aftrap van Startup City. Een nieuwe plek op de Zernike Campus waar starters, startups en de ondernemerstrajecten van de Hanzehogeschool en RUG samen komen. Wat moet het brengen?

Dinsdag berichtten we al over de komst van het nieuwe complex voor startende ondernemers, waarvan het uiterlijk in het oog springt: het gaat, oneerbiedig gezegd, om een stapel containers bij elkaar.Frans Donders, directeur van het Centrum voor Ondernemerschap aan de Hanzehogeschool, legt uit waarom die keuze wordt gemaakt - en wat Startup City moet bereiken.'We willen eigenlijk alles wat we doen op het gebied van beginnend ondernemerschap, combineren op één plek. Startup City wordt opgebouwd in twee fases. De eerste fase is de verhuizing van Cube050, onze incubator waarin we studenten helpen om te ondernemen. De opening daarvan is op 15 mei.''In fase 2 komt er een gebouw bij. Dan vestigt de RUG zich er met VentureLab, hun begeleiding van startende ondernemers. De bouw daarvan begint na de zomervakantie en moet voorjaar 2018 af zijn. Uiteindelijk moet de hele groenstrook van de Kadijk 1 op de Zernike Campus, een plek met 3 of 4 gebouwen worden voor ondernemerschap vanuit de kennisinstellingen.''Het huidige pand dat we hebben is prachtig, maar het is eigenlijk te luxe voor startups. Dat klinkt misschien raar, maar het is een typisch kantoorgebouw. Het is erg dicht. Daarom verhuizen we naar de containers. Daarin komen naast elf kantoren, tafels, flexplekken en twee grote open ruimtes. We willen meer met die open ruimtes doen, er moet een community ontstaan.'Het zijn geen zeecontainers hè? Ze zijn eerder gebruikt bij de Chemie op het Ciboga-terrein. Kijk eens hoe het er van binnen uitziet. Het is echt niet verkeerd. Als je drie of vier containers aan elkaar zet, krijg je een mooie ruimte waarin je flexplekken en cubicles, groepen bureau's bij elkaar, kan neerzetten. Het is heel flexibel. Kijk bijvoorbeeld eens naar The Big Building [een andere ondernemersplek in stad, -red.]. Dat lege postkantoor heeft misschien niet de mooiste inrichting, maar het straalt dynamiek en creativiteit uit. Dat willen we hebben.''Nou, we zitten nu al op 370-380 startups hè? Het is goed om te weten hoe dat cijfer tot stand komt, denk ik. We bevragen elk jaar de Kamer van Koophandel naar nieuwe inschrijvingen. Die leggen we naast het bestand van (oud) Hanze-studenten. Hun inschrijvingen tellen we. Zo draait de Hanze in de wereldwijde top mee qua startups. Maar we willen ons wat minder richten op de aantallen.''De doelstelling van 500 startups per jaar staat nog steeds voor 2020, maar we willen ons minder richten op de aantallen. Ik ben tevreden als we op de nieuwe plek alle ondernemende activiteiten van de kennisinstellingen op één plek bundelen. Als ondernemers, starters, bedrijven, studenten en docenten door elkaar lopen. We over de hele lijn meer kunnen enthousiasmeren voor ondernemerschap en dat betere ondernemingen oplevert.''Tussen de aantallen nu zitten ook veel zelfstandigen. Dat probeerden we ook: zo veel mogelijk studenten begeleiden. Ik denk dat we kunnen verbeteren door nadruk te leggen op startups die worden opgezet vanuit innovatie. Die een nieuw idee hebben of een goede product-marktinnovatie. Die ruwe diamantjes willen we eerder selecteren en intensiever begeleiden, bijvoorbeeld met advies om van een idee naar een prototype te gaan en financiering van banken. We richten ons nu liever op een aantal goede start-ups die kunnen doorgroeien en impact kunnen hebben op de Groningse economie en werkgelegenheid.''Er zijn de laatste tijd steeds meer bedrijfsverzamelplekken waar je goedkoop en leuk kan zitten. Onze huurprijs weet ik nog niet, dat bespreken we nog. We zullen een competitieve prijs hebben voor startende ondernemers. Maar nee, het wordt niet gratis. Als je serieus verder wilt met ondernemen, zal je moeten leren dat je niet alleen inkomsten hebt, maar ook bedrijfskosten.'