Bewoonster blust woningbrand en raakt gewond

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Aan de Kooilaan in Tjuchem woedde woensdagmiddag een brandje in een huis. De bewoonster raakte hierbij gewond.

De vrouw bluste de brand zelf. Daarbij liep ze lichte brandwonden op. Ze wordt behandeld in de ambulance.



De brandweer kwam nog wel ter plaatse, maar hoefde niet meer in actie te komen. Wel controleerden ze nog even of het vuur echt uit was.

Door: RTV Noord