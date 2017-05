Politie ontslaat medewerker na wangedrag tijdens uitgaan

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Het politiekorps Noord-Nederland heeft een medewerker ontslagen wegens plichtsverzuim.

Disciplinair onderzoek

Tegen de medewerker was eerder een disciplinair onderzoek gestart naar gedrag in horecagelegenheden dat 'niet past bij het ambt van een politiemedewerker', aldus de politie in een korte verklaring.

Door: RTV Noord