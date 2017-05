Vuilstort Usquert kan zonnepanelenpark worden

Er moet een zonnepanelenpark komen op de oude vuilstort in Usquert. Op de berg en het omliggende land kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Dat blijkt uit onderzoek.

Het vuilverwerkingsbedrijf Usquert wil graag dat er zonnepanelen geplaatst worden. 'In het kader van de energietransitie is dit een mooie oplossing om iets met het terrein te doen', vertelt Kor Berghuis, voorzitter van vuilverwerkingsbedrijf Usquert. Al een aantal jaren wordt de vuilstort niet meer gebruikt.Het bestuur heeft onderzoek laten doen naar de komst van een zonnepark. De uitkomst is positief. Wel is er aanvullend onderzoek nodig om te kijken hoe zoiets gerealiseerd kan worden.'We vinden het ook belangrijk dat de omgeving ook iets aan het zonnepanelenpark heeft', vertelt Berghuis. Dat wordt ook verder onderzocht. Volgens hem zijn enkele omwonenden positief over de plannen.'Een zonnepark zou eind 2018 gerealiseerd kunnen worden. De vergunning aanvragen moeten allemaal nog. Maar we zijn ermee bezig', vertelt Kor Berghuis.