Wat gebeurt er met de aanbevelingen van de ombudsman?

(Foto: Archief RTV Noord)

Wat gebeurt er eigenlijk met de jaarlijkse aanbevelingen van de ombudsman? Dat is niet duidelijk, en dat moet anders, vindt de PvdA in Groningen. De coalitiepartij wil vaker stilstaan bij de aanbevelingen die door de instantie wordt gegeven.

Het gemeentebestuur heeft toegezegd om tweemaal per jaar de aanbevelingen te bespreken. Nu gebeurt dat één keer per jaar, namelijk tijdens de bespreking van het jaarverslag, zoals woensdagmiddag het geval was.



De ombudsman is er om een probleem tussen burgers en gemeente op te lossen of te herstellen.



Meer klachten

Fractievoorzitter Carine Bloemhoff heeft om een extra bespreekmoment gevraagd tijdens de bespreking van het jaarverslag 2016 van de ombudsman. Uit dat verslag blijkt dat Groningers vorig jaar meer klaagden dan eerdere jaren. In 2016 werden er veertien procent meer dossiers behandeld dan in 2014.



Overleg over aanbevelingen

'Wij willen graag over een halfjaar terugzien wat er concreet is verbeterd, en daarom ook twee keer per jaar stilstaan bij de aanbevelingen. Het college mag daar wel wat strakker op gaan zitten,' zegt Carine Bloemhoff.



Waarom zijn er meer klachten?

Volgens ombudsman Marijke Hermans komt dan onder meer doordat de gemeente verantwoordelijk is geworden voor meer zorgtaken. Dat is een uitvloeisel van de decentralisaties in 2015. Daarbij zijn zorgtaken overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. 'Hierdoor lijkt het mij ook logisch dat er meer klachten binnenkomen.'



Meer complexe dossiers

Volgens Hermans is er sprake van meer complexe dossiers. Dossiers die vragen om veel uitzoekwerk en niet met één vraag zijn opgelost. Vragen blijken ook minder snel beantwoord te worden - zelfs minder snel dan in 2015.



Opvolgen aanbevelingen

Het is ook de ombudsman niet altijd duidelijk of de aanbevelingen worden opgevolgd. 'Voor een deel krijg ik een terugkoppeling van de aanbevelingen. Soms kan ik zelf zien of de aanbevelingen zijn opgepakt. Bijvoorbeeld als informatie op de website wordt verbeterd. Als aanbevelingen verwerkt worden dan onttrekt het zich aan mijn waarneming, want dan duurt dat vaak langere tijd. Ik kan dus eigenlijk pas zien of de aanbevelingen worden opgepakt als er geen klachten meer komen.'

