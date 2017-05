Kermisgevoel ook voor zieke kinderen

Kinderen in het UMCG konden woensdag alvast een voorproefje krijgen van de meikermis, die donderdag weer in de stad neerstrijkt. 'Om ze het kermisgevoel te geven', zegt exploitant Martin Speelman.

'Kinderen zijn enthousiast', zegt Speelman, die op de kermis de botsauto's beheert. 'Ze krijgen allemaal een kermisknuffel. En we hebben onze mascotte bij ons: een knuffelbeer.'Op de kinderafdeling stond woensdag een circustent waar onder meer een bingo werd gehouden. Zowel bij de circustent als op de afdeling speelden kinderen mee.'We zijn over de afdeling geweest en soms staat het huilen je nader dan het lachen', vertelt Speelman. 'Daar spelen ze bingo mee via de televisie. 'Als ze bingo hebben, bellen ze een telefoonnummer. Kinderen die beneden zitten, schreeuwen gewoon 'bingo!'.' Zo werd de Meikermis opgebouwd (2016)