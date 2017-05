Stadskanaal maakt zich op voor Secret Forest Festival

Na twee rustige jaren staat het bos in recreatiegebied Pagedal bij Stadskanaal dit jaar weer in het teken van Secret Forest Festival. Zaterdag 20 mei is het zover.

Veel werken, weinig slapen. Zo kan Jeroen van Broekhoven zijn weken momenteel wel omschrijven. De eigenaar van discotheek Fox in Stadskanaal heeft na een pauze van twee jaar besloten dat er toch een derde editie van het Secret Forest Festival moet komen. Maar dat vergt veel tijd en inzet.'De eerste twee edities in 2013 en 2014 organiseerde ik Secret Forest samen met mijn compagnon', zegt hij. 'Die is uit de organisatie van het evenement gestapt. Ik heb er een tijdje over nagedacht, maar besloten dat ik het toch ga doen. Zelfstandig, met alle risico's voor mezelf. Spannend, maar je moet een beetje uitdaging houden hè.'Wat die uitdaging zoekt Van Broekhoven. Al 12 jaar eigenaar van discotheek Fox in Stadskanaal, maar de horecaman wil meer. 'Het kost veel energie, maar ik wil het gewoon: een festival in mijn eigen plaatsje Stadskanaal. Het moet kunnen', klinkt het overtuigd.Meest in het oog springende act is Kraantje Pappie, wat ook direct duidelijk maakt dat Secret Forest Festival zich richt op een breed publiek. 'Het is een dancefestival, maar met Kraantje Pappie maken we ook een uitstapje naar urban.'Om alle kosten eruit te hebben, heeft Van Broekhoven begroot dat hij zo'n 5000 bezoekers nodig heeft. De vorige editie in 2014 trok ongeveer 4000. 'Maar ik denk dat we 5000 bezoekers zeker gaan halen. De boekingen komen overal vandaan. Zaandam, Almere, en ook hier uit Groningen en Drenthe.'