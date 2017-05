Lukkien: 'Als we dit weggeven, dan zijn we een stelletje klootzakken'

Het succes van FC Emmen heeft een Gronings tintje. Een paar spelers zijn geboren in onze provincie of hebben gespeeld bij FC Groningen of Veendam. Bovendien is trainer Dick Lukkien een geboren Veendammer.

Lukkien is duidelijk: de voorsprong die zijn team tegen RKC Waalwijk heeft genomen, moet voldoende zijn om de volgende ronde in de playoffs te halen. 'Het was misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen', zegt hij. Emmen is daardoor nog steeds in de race voor promotie naar de eredivisie.Emmen verraste afgelopen maandag vriend en vijand en misschien ook wel zichzelf met een klinkende 5-1 zege in Waalwijk. De Drenten namen daarmee een voorschot op plaatsing voor de volgende ronde.Vrijdagavond komt RKC naar Drenthe. Als Emmen doet wat het moet doen, dan wacht in de volgende ronde de nummer zestien van de eredivisie. Zondag wordt bekend of NEC, Sparta of Roda JC de tegenstander wordt.