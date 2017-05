Zorgcomplex in oude LTS Winschoten verkocht aan Belgen

De voormalige LTS aan de Poststraat in Winschoten is verkocht aan de Belgische vastgoedbelegger Aedifica.

Het historische pand in de Winschoter binnenstad was in handen van Vastgoud BV. Die zou er een zorgcomplex in huisvesten. Door allerlei oorzaken kwamen de werkzaamheden vrij snel stil te liggen.Na maanden van oponthoud is de impasse nu doorbroken. De Belgische investeerder heeft dertien miljoen euro betaald voor het complex. In het medisch centrum komen een apotheek, fysiotherapie- en huisartsenpraktijk en 52 seniorenappartementen.De zorgstichting Oosterlengte wordt de huurder van het zorgcentrum.