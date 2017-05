'Een toxicoloog moet de ondergond van het COA in Ter Apel beoordelen'

De provincie moet een regierol nemen in de zaak van de vervuilde bodem van het COA-terrein in Ter Apel. Dat zegt de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Provinciale Staten van Groningen.

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de gezondheidsklachten die tientallen medewerkers van het COA hebben. Ankie Voerman van de PvdD: 'Er moeten medische onderzoeken komen en de onderzoeken die er nu al liggen, moeten worden beoordeeld door een toxicoloog, iemand die echt verstand heeft van chemie.'Volgens Voerman is uit onderzoek gebleken dat er onder meer te veel barium en arseen in de grond zit. 'Met die kennis is weinig tot niets gedaan', zegt ze. 'Er is ook niet bekeken of en hoe die metalen reageren als ze samenkomen. Een deskundige moet dat onderzoeken.''We hebben het over heel veel zieke mensen', besluit Voerman. 'De provincie is verantwoordelijk voor de ondergrond en dus moet ze nu een regierol nemen.'