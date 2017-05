Mollema handhaaft zich in de top 10 van de Giro

Bauke Mollema staat ook na de vijfde etappe van de Giro d'Italia in de top tien van het algemeen klassement. De Groninger wielrenner staat achtste en heeft tien seconden achterstand op Bob Jungs, die het klassement aanvoert.

Mollema zat woensdag in het peloton, dat gesloten aankwam in Messina. De Colombiaan Fernando Gaviria won de eindsprint en troefde de Italiaan Jakub Mareczko af. Het was een naar het eind toe vlakke rit op Sicilië van Pedara naar Messina. Gaviria won zondag al de derde etappe.De Sloveen Luka Pibernik stond voor schut: bij de eerste doorkomst in Messina, nota bene de geboorteplaats van zijn kopman Vincenzo Nibali, dacht hij de ritzege voor zijn ploeg Bahrain binnen te halen. Maar in Messina moest het peloton niet één, maar twee rondjes rijden. Ver na het passeren van de streep besefte Pibernik dat hij te vroeg gejuicht had.Donderdag volgt de eerste rit op het Italiaanse vasteland, van Reggio Calabria naar Terme Luigiane. Dit is een rit met een heuvelachtig parcours over 217 kilometer.