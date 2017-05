Kupers hoopt WK-limiet te lopen in Shanghai

(Foto: RTV Noord)

Atleet Thijmen Kupers uit Groningen neemt het zaterdag in de Diamond League van Shanghai op tegen de olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 800 meter, de Keniaan David Rudisha.

De Nederlandse kampioen treft er ook de Poolse Europese indoorkampioen Adam Kszczot.



Kupers kan in het spoor van de wereldtop mogelijk een aanval doen op de limiet voor de WK van deze zomer in Londen.



De Nederlander moet dan 1.45,90 of sneller lopen. Zijn persoonlijk record is 1.45,23.

