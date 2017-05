Directie SuikerUnie weigert verder te praten met bonden

De toch al stroeve onderhandelingen tussen SuikerUnie en de vakbonden zijn in een nieuwe impasse beland. Woensdagmiddag liep de directie van SuikerUnie boos weg van de onderhandelingstafel.

Dat vertelt Jet Grimbergen, die aan tafel zat namens vakbond FNV. De vergadering werd geschorst; de directie had net haar vernieuwde voorstel neergelegd. Tijdens de schorsing legden de vakbondsmensen dat voorstel voor aan de werknemers in de fabriek.Het was 'onfatsoenlijk' om het voorstel zo aan de medewerkers te toetsen, kreeg Grimbergen na de schorsing te horen. De directie wilde niet verder praten.Bijzonder, zegt Grimbergen, ook omdat SuikerUnie haar eigen voorstel wél aan de werknemers voorlegde.De onderhandelingen verlopen al tijden moeizaam. SuikerUnie wil bijvoorbeeld een regeling voor oudere medewerkers afschaffen. De bonden zijn daar niet blij mee.