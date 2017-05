Rob op ziekenbezoek bij de bus

(Foto: RTV Noord)

De Expeditie Grunnenbus krijgt deze week een nieuwe motor.

Bij Hofman in Leek werken ze zich een slag in de rondte om onze Volkswagen T3 het komend weekend weer in de baan te krijgen. Dat gaat lukken, maar het is een hele klus.



De nieuwe motor komt uit Nuis en dus ook 'oet Grunnen'.

Door: RTV Noord Correctie melden